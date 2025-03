PROMOZIONE – San Marco piegato da Sanyang e Ancora, Leverano più vicino alla conquista della Coppa Italia

Il Leverano compie un bel passo in avanti verso la conquista della Coppa Italia Promozione pugliese 2024/25. Nel pomeriggio, i bianconeri hanno battuto per 3-1 il San Marco in Lamis nel match giocato al “Comunale”. Ad aprire le marcature una rete di Sanyang attorno al quarto d’ora, seguita dal pari foggiano messo a segno da Scanzano in chiusura di tempo.

Nella ripresa ancora Sanyang, con un tiro al volo, segna il gol del sorpasso. Vantaggio incrementato nel finale da Ancora che fissa il 3-1 finale con un bel tiro dalla distanza.

Il match di ritorno si giocherà tra due settimane a San Marco in Lamis.

—

IL TABELLINO

LEVERANO-SAN MARCO 3-1

RETI: 15′ pt e 10′ st Sanyang (L), 40′ pt Scanzano (S), 40′ st Ancora (L)

LEVERANO: Bruno, Manca, Rutigliano, Valentino (15′ st Ancora), Gubello, Pasculli, Sanyang (40′ st De Carlo), Ruben, Quarta (5′ st Palazzo), Laena, De Luca. All. Pedone.

SAN MARCO (f.i.): Hila, Dragano, Fiorentino, Fiore, Pellegrini, De Cesare, Scanzano, Protino, Salerno, Cacchione, Nardella. All. Iannacone.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.