LECCE – Giampaolo: “Vittoria che cambia molto nel morale ma ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare”

L’analisi di Marco Giampaolo a Dazn: “Il Venezia è bravo a prendere quelle mezze posizioni con cinque giocatori offensivi, noi per coprire questi spazi avevamo previsto Ramadani su Oristanio ma sapevo che era qualcosa da aggiustare e rivedere. Abbiamo saputo soffrire, questa squadra ha spirito. Con l’ingresso di Jean abbiamo messo tutti nelle migliori condizioni e Gallo ha potuto spingere. Bravi i subentrati ma oggi si gioca in 16, quando si fanno le sostituzioni non si può abbassare il livello altrimenti si perde. Siamo stati bravissimi a interpretare certe cose, la vittoria cambia molto nel morale ma nulla dal punto di vista lavorativo perché ci sono tante cose da fare. I pochi allenamenti fatti sono stati incentrati sul possesso palla, abbiamo lavorato per alzare la qualità e fare un passaggio in più però poi i concetti vengono valorizzati dalle caratteristiche dei calciatori, magari uno ha quella geometria che le permette ma poi non la determinazione e spirito che qualcun altro ha. Si deve migliorare nel possesso, dobbiamo essere più protagonisti nella partita. Ho lavorato solo in queste direzioni, non in altro. Rebic? È entrato benissimo con lo spirito giusto, si è allenato bene in questi giorni insieme, ma anche Jean ha delle caratteristiche che mi piacciono molto, come Helgason che non aveva mai giocato. Anche Kaba ha fatto bene, tutti i ragazzi che hanno giocato meno hanno lo spirito giusto quando subentrano. Li ho messi perché li ho visti bene in settimana”.