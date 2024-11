LA CRONACA – Giampaolo fortunato e bravo con i cambi. Lecce, a Venezia tre punti d’oro

Una botta di fortuna è proprio ciò che serviva al Lecce per iniziare al meglio l’era Giampaolo, e così è andata grazie allo 0-1 di Venezia. Risultato obbiettivamente tutt’altro che giusto, con i padroni di casa a sperperare di tutto e di più e gli ospiti abili per lo più a reagire al momento giusto. Questo successo tira fuori i giallorossi dalla zona retrocessione, ora distante due punti.

Giampaolo si presenta alla prima con il 4-3-3 e davanti il trio Dorgu-Krstovic-Pierotti. E’ 3-4-1-2 per Di Francesco, con Busio alle spalle di Oristanio e Pohjanpalo. E’ il Venezia che prova a fare la partita nelle prime battute ed al quinto Busio crossa per Svoboda. colpo di testa e Falcone che blocca facile. Tre minuti e Oristanio lascia sul posto Baschirotto, fallendo poi il diagonale troppo schiacciato e al lato. Il Lecce prova a tenere botta e reagire, non andando un colpo di testa masticato e lento di Dorgu facile preda di Stankovic alla mezz’ora. Subito dopo Oristanio si muove bene in area giallorossa, murato da Falcone in uscita. Al 38′ solo la traversa salva i salentini, dopo il colpo di testa a botta sicura di Idzes. Dominio lagunare ed un minuto ancora Falcone decisivo sul solito inarrestabile Oristanio. Si va all’intervallo a reti bianche.

Ripresa e ancora Oristanio al 49′ non controllato ancora una volta da Gallo, tocco per Pohjanpalo e conclusione stoppata da Gaspar. Due minuti e Pohjanpalo scucchiaia per Busio, destro al volo e Falcone decisivo a dire di no. L’estremo romano si supera nell’azione seguente, quando il mancino di Duncan dopo precisa incursione trova l’ennesimo salvataggio del portiere ospite. Al 68′ la prima vera conclusione giallorossa, un mancino alto di Dorgu dal limite dell’area. A gran sorpresa, al settantesimo arriva il gol del vantaggio del Lecce. Autore è Dorgu, che di destro insacca ad incrociare l’ottimo assist di Gallo. Reazione veneta e due minuti dopo Pohjanpalo si mangia un gol fatto calciando al lato il tiro-cross di Ellertsson da zero metri. Al 78′ è invece occasione Lecce per il bis, con Dorgu che serve bene Rebic, numero ma mancino poi alto. Ancora il croato con il piede debole e alto nell’azione seguente, ma anche stavolta la conclusione non era facile. Al 91′ punizione di Helgason, destro brutto e sul fondo. Nel finale i salentini controllano e portano a casa lo 0-1.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Juventus, domenica alle 20.45.

