LECCE – Giampaolo: “Contento per club, calciatori e tifosi. La salvezza? Mancano ancora 20 punti”

A Dazn le parole di Marco Giampaolo dopo il pesantissimo 1-3 del Lecce a Empoli.

“Abbiamo preparato la partita per aggredire alti, è una nostra caratteristica. Siamo rimasti spesso alti e quando recuperavamo palla siamo sempre stati insidiosi. Abbiamo faticato di più nella ripresa ma potevamo già legittimare il vantaggio nel primo tempo. Per me non c’è alcuna rivincita, bisogna pensare all’obiettivo, sono contento per il club, per i calciatori e i tifosi che fanno tanti chilometri e sacrifici e ogni tanto diamo loro una gioia. La posta in palio era pesante, ora siamo nel gruppone. Krstovic? Mi è piaciuto molto, ha fatto un gran lavoro, sentiva la porta, si è sacrificato e ha tenuto bene palla rispetto al solito. La salvezza non è però più vicina, mancano ancora 20 punti credo, ma l’importante è stare lì insieme a tante altre squadre, abbiamo gli scontri diretti fuori casa e le grandi in casa, il calendario è complicato“.