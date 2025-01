LECCE – Bonifazi è pronto: “Ho tanta voglia di dare una mano alla squadra”

Seconda presenza col Lecce ieri per Kevin Bonifazi che ha contribuito a dare solidità al reparto difensivo, sin lì un po’ troppo traballante sotto gli attacchi dell’Empoli. Le sue parole in conferenza stampa.

“È stata una grande vittoria, portare tre punti a casa in questo modo era fondamentale, fuori casa abbiamo un percorso di gare molto difficili e partire con una vittoria è un grande vantaggio per noi. La classifica comunque è corta, mancano ancora quattro mesi di campionato ma una vittoria del genere ti fa lavorare con la stessa sana pressione ma senza stress. L’approccio positivo alle gare deve esserci sempre, a volte ci riesci e a volte no, un piccolo rammarico è il non aver fatto il terzo gol nel primo tempo, ma poi l’abbiamo segnato dopo. Personalmente sto bene, ho tanta voglia di giocare, ho passato un calvario dietro l’altro e ho tanta voglia di dare una mano alla squadra e che la squadra la dia a me. Mi auguro di essere un elemento aggiunto, io sono a disposizione, poi le scelte le fanno altri. Le partite come quelle di Empoli ci possono dare un bagaglio di punti per il finale di campionato, quando tutto diventa più difficile e teso. Karlsson? Un ragazzo genuino, gli ho subito dato una spalla con cui ridere e scherzare per sdrammatizzare sui nuovi approcci nello spogliatoio che possono anche essere imbarazzanti. È un ragazzo positivo e sorridente, lavora tanto e non avrà problemi a inserirsi nel nostro gruppo”.