LECCE – Finalmente si svuota l’infermeria: il report sull’allenamento odierno

Finalmente il gruppo Lecce recupera diversi infortunati. Oltre alle belle notizie dei ritorni in gruppo di Lameck Banda, Medon Berisha e Kialonda Gaspar, registrati tre giorni fa, da oggi si sono aggiunti anche quelli di Hamza Rafia e di Balthazar Pierret. Il tunisino è assente dalla gara casalinga giocata contro il Genoa il 5 gennaio e sembra aver smaltito la lesione di secondo grado del bicipite femorale alla coscia sinistra. Sicuramente il centrocampista necessiterà di altri giorni di allenamento per ritrovare una condizione fisica accettabile, vista la sosta forzata di quattro settimane, ma la notizia, di certo, farà piacere a Marco Giampaolo che avrà, così, una rosa di scelte da operare, cosa che non succedeva da tempo. Pierret ha superato, invece, una lieve influenza. Servirà cautela anche per il recupero completo degli altri infortunati: Berisha è vittima di una ricaduta e, ad oggi, ha collezionato solo sei presenze in campionato, la metà delle quali da titolare; Gaspar non tocca campo dalla partita di Roma contro i giallorossi, di esattamente due mesi fa. Sono tre, invece, i mesi di assenza dal terreno di gioco di Banda.

In infermeria, dunque, resta il solo Filip Marchwinski, per il quale, purtroppo, la stagione 2024/25 è già finita.

Domani la squadra effettuerà la rifinitura a porte chiuse al Via del Mare. Conferenza stampa pre Lecce-Bologna di Giampaolo fissata per le ore 13.15.