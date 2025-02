LECCE – Primavera ancora ko, l’Inter cala un comodo tris ai ragazzi di Scurto

Quarta sconfitta consecutiva in campionato per la Primavera del Lecce, nettamente battuta a Milano dall’Inter per 3-0.

Dopo un discreto avvio ospite, sono i nerazzurri a passare in vantaggio all’11’ con un tiro di Pieri. Replica giallorossa balbettante e raddoppio interista al 36′ di Bovo, ben servito da Quieto. La giornata negativa del Lecce si chiude al 66′ col tris locale ad opera di Berenbruch di testa.

I giallorossi rimangono a quota 30, con un buon margine di vantaggio sulla zona playout (sette lunghezze in attesa che si completi il 24esimo turno) ma bisogna quanto prima ricominciare a far punti, giacché la classifica è ferma da quattro settimane. Sarà una buona occasione per provare a rimettersi in moto la prossima partita che vedrà il Lecce ospitare la Cremonese, attualmente a 30 come i salentini.

—

IL TABELLINO

INTER-LECCE 3-0

RETI: 11′ De Pieri, 37′ Bovo, 66′ Berenbruch

INTER (4-3-3): Zamarian – Aidoo, Re Cecconi, Maye, Motta (75′ Cocchi) – Venturini, Bovo, Berenbruch (75′ Topalovic) – De Pieri (56′ Pinotti), Lavelli (56′ Spinacce), Quieto (49′ Mosconi). A disp. Taho, Zanchetta, Perez, Della Mora, Garonnetti, Vukoje. All. A. Zanchetta.

LECCE (4-3-3): Rafaila – Ubani, Russo (46′ Winkelmann), Pacia (56′ Lami), Addo – Kovac (69′ Denis), Gorter, Yilmaz – Delle Monache (46′ Mboko), Bertolucci, Agrimi (77′ Pejazic). A disp. Verdosci, Regetas, Minerva, Vitale, Zanotel, Spinelli. All. G. Scurto.

ARBITRO: Gauzolino di Torino.

NOTE: ammoniti Pacia, Russo (L).