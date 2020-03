LECCE – Farias torna disponibile per il Milan. Domani la data del prossimo match

In attesa di sapere quando giocherà il prossimo incontro, il Lecce anche quest’oggi ha svolto un allenamento pomeridiano. Nel corso dello stesso si è rivisto appieno in gruppo Diego Farias, che ha lavorato assieme ai compagni e sarà disponibile per il prossimo match. Ancora a parte, invece, Falco e Babacar.

Come detto, i giallorossi sono alle prese con l’attesa di conoscere quando scenderanno nuovamente in campo. La scelta della Lega dovrebbe ricadere su domenica 15 e non più su lunedì 9, con slittamento di Lecce-Milan causato dal recupero dei rinvii dello scorso week-end che verranno così disputati nel prossimo. 18 club di A, Lecce incluso, sono favorevoli all’adozione di questa misura. Contraria solo l’Inter, mentre il Napoli non si è ancora espresso.