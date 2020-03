CASARANO – Al Tumi: “Contro il Bitonto per provare a prenderci una rivincita, spero in un ambiente caloroso”

Seconda gara consecutiva senza subire gol, ma anche un po’ di rammarico per non aver capitalizzato al meglio le occasioni capitate, sprecando un importante occasione di allungare sulle dirette concorrenti. Sono queste le sensazioni del giovane portiere del Casarano Rachid Al Tumi, a ridosso della sfida contro l’Altamura: “Sono contento di non aver preso gol – racconta l’estremo difensore rossazzurro -, un po’ meno per il risultato, potevamo fare meglio. Due partite senza subire reti, con Foggia e Altamura, e questo è importante, anche se oggi si poteva fare di più. Sulle due occasioni di Mincica? É stato molto bravo il mio collega Guido che ha compiuto due grandi parate, soprattutto sul secondo episodio. Noi non abbiamo subito molto, se non in occasione del colpo di testa di Pollidori: io coprivo il primo palo, la traiettoria mi ha scavalcato, per fortuna sulla linea c’era il mio compagno di squadra Favetta che ha salvato sulla linea”.

La testa è già proiettata alla sfida di domenica prossima, quando al Capozza arriverà il Bitonto capolista: “Per me una buona stagione anche se c’è sempre da migliorare. Ci crediamo nel quinto posto, ma anche di poter andare oltre per centrare i playoff. Ora arriva la capolista: cercheremo di prenderci la rivincita. All’andata ero in campo, a Bitonto c’era una grande atmosfera ma uscimmo sconfitti. Speriamo di fare meglio nel risultato e che domenica prossima ci sia un ambiente caloroso anche al Capozza”.