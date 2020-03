PRIMA CATEGORIA/C – Pighin e Di Santantonio, la classe al servizio di Melendugno e Leverano: il punto dopo la 23ª

La Goleador Melendugno e Il Leverano continuano ad essere le protagoniste principali del campionato di Prima Categoria, girone C. La squadra del presidente Roberto Greco liquida, in trasferta, la Virtus Lecce. Grande protagonista dell’incontro l’argentino Pighin. La squadra di Schito espugna il difficile campo del Galatina grazie a un gol del talentuoso, ex di lusso, Di Santantonio, da segnalare il rigore sbagliato da Caraccio; per la squadra di Politi sarà un’impresa recuperare sette punti in sei giornate al Tricase, quarto in classifica.

Il Salve espugna il terreno dell’ultima classe, il Latiano, conservando il terzo posto in classifica. I brindisini devono fare un miracolo sportivo per evitare la retrocessione diretta. Il Tricase, come l’Atalanta di Gasperini, cala il settebello contro l’Atletico Veglie Mesagne, squadra in crisi di gioco e risultati. Il Seclì vince una partita spettacolare in casa del Monteroni, continuando a sperare nei playoff. Il Cedas Avio Brindisi e lo Zollino cadono in casa sotto i colpi di Copertino e Soleto, che conquistano tre punti d’oro per la salvezza.

Nella prossima giornata la partita di cartello si gioca a Melendugno dove Vigliotti e compagni incontreranno il Galatina, all’ultima spiaggia. Il Leverano ospiterà il Cedas Avio Brindisi, partita sulla carta dal pronostico scontato. Il Salve attende il Capo di Leuca, già salvo e senza ambizioni di classifica, e starà attento al risultato tra Seclì e Tricase che si sfideranno per la quarta piazza. Soleto-Monteroni e Atletico Veglie Mesagne-Virtus Lecce sono due scontri salvezza fondamentali per la compagini in campo. Il Copertino se la vedrà col Latiano, la vittoria dei locali sancirebbe la salvezza virtuale di Frisenda e compagni.