SERIE A – Oggi l’Assemblea di Lega (ANNULLATA), si decide sul calendario. Proposta dal Comitato scientifico del Governo: “Stop allo sport per 30 giorni”

Prenderà il via a mezzogiorno l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, convocazione d’urgenza finalizzata a decidere sul calendario delle gare, pesantemente modificato dall’emergenza Coronavirus.

Intanto, nelle scorse ore, il Comitato scientifico a servizio del Governo ha proposto lo stop delle manifestazioni sportive, a qualsiasi livello, per 30 giorni. Più cauto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che, in alternativa, ha parlato della disputa delle gare a porte chiuse.

Tutto ciò per prevenire la diffusione del virus e per disincentivare gli assembramenti, sia in luoghi chiusi (palazzetti dello sport per volley, basket, ecc), sia in luoghi aperti (stadi).

Se ne saprà di più nelle prossime ore. Nel frattempo, ieri sera, la Serie B è regolarmente scesa in campo e si continuerà oggi con Ascoli-Chievo (che potrebbe essere giocata a porte chiuse) e Spezia-Pescara.

–

Aggiornamento delle 9.30: L’Assemblea di Lega è stata annullata in attesa dell’eventuale decreto del Governo che potrebbe varare lo stop alle manifestazioni sportive per 30 giorni.