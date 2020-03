ECCELLENZA – Coppa Italia Dilettanti, il Corato esordisce nella fase nazionale

Foto: il Corato sceso in campo domenica col Gallipoli (@SS/M. Coribello)

Esordisce nel pomeriggio il Corato nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. I neroverdi, vincitori della Coppa Italia Eccellenza Puglia, sono stati inseriti nel triangolare G insieme a Vis Afragolese (Campania) e Vultur Rionero (Basilicata). Nella prima giornata i baresi hanno riposato, mentre l’Afragolese ha battuto per 2-0 il Vultur sul proprio terreno.

Pertanto, Vicedomini e compagni, questo pomeriggio, saranno di scena allo stadio “Corona” di Rionero in Vulture (Potenza) per la seconda giornata del triangolare che si chiuderà mercoledì prossimo, 11 marzo, in casa (a Ruvo di Puglia) contro l’Afragolese. I campani, ovviamente, comandano il gironcino con tre punti e con una differenza reti di +2. Si qualifica al turno successivo esclusivamente la prima classificata.