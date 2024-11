LECCE – Falcone: “Contento per me e per la squadra. Col lavoro faremo sempre meglio”

Terza vittoria stagionale e terzo clean-sheet per Wladimiro Falcone, anche ieri un muro a difesa della porta del Lecce, salvata in almeno cinque occasioni con parate superlative. Il commento dell’MVP del match ai microfoni Dazn.

“Era da un po’ che non riuscivo ad aiutare la squadra come volevo. Oggi ci sono riuscito, risultato importante per me e per tutta la squadra. Siamo tutti contenti di aver strappato una vittoria importantissima. Il gol di Dorgu? In allenamento lo faccio segnare così in partita ha il morale più alto (ride). Quando c’è il cambio di allenatore, di solito tutta la squadra dà quel qualcosina in più. Ringraziamo mister Gotti che ha fatto un grandissimo lavoro, oggi era importante vincere. Mister Giampaolo è arrivato da poco, ci ha dato un’idea di gioco e noi abbiamo cercato di metterla in atto. Col lavoro andremo avanti sempre meglio“.