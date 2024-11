SERIE A – Manto erboso tutto nuovo per il big match Milan-Juventus

Il terreno di gioco dello stadio San Siro si prepara a un restyling completo dopo le critiche condizioni mostrate durante la recente sfida di Nations League tra Italia e Francia. I lavori per il rifacimento del manto erboso del Giuseppe Meazza sono già iniziati, per produrre un intervento resosi necessario e non più rinviabile per garantire un campo in perfette condizioni in vista dei numerosi impegni previsti fino alla fine di dicembre.

Le società di Inter e Milan, che condividono lo storico stadio, hanno concordato l’operazione durante la pausa per le Nazionali, assicurandosi così un terreno all’altezza per affrontare i delicati appuntamenti della stagione in corso. I lavori, avviati in questi giorni, sono stati completati in tempo utile per il big match di Serie A Milan-Juventus di sabato scorso e sembrano aver superato appieno l’esame.

Non a caso, secondo i principali bookmakers come Planetwin365, il Milan e la Juventus rientrano stabilmente tra le favorite per il titolo. Il match, quindi, rappresentava una grande occasione per il rilancio del campo del Meazza, ma al tempo stesso anche un perfetto test visto che da qui a fine anno, dovrà sostenere un calendario particolarmente intenso, ospitando un totale di 10 incontri in poco più di un mese tra serie A e Champions League.

Tra le partite spiccano le gare di Serie A, le decisive sfide di Champions League per entrambe le squadre milanesi, e i turni di Coppa Italia. Ecco alcune delle sfide più rilevanti che si svolgeranno sul nuovo terreno:

– Inter-Lipsia (Champions League, 26 novembre)

– Milan-Sassuolo (Coppa Italia, 3 dicembre)

– Inter-Parma (Serie A, 6 dicembre)

– Milan-Stella Rossa (Champions League, 11 dicembre)

– Inter-Udinese (Coppa Italia, 19 dicembre)

La necessità di un campo completamente rinnovato è cruciale per supportare un programma così serrato. Dopo questa serie di impegni, il Meazza tornerà operativo a pieno regime nel 2025. Le due squadre milanesi, infatti, voleranno in Arabia Saudita per disputare la Final Four della Supercoppa Italiana a inizio gennaio, il che concederà una breve pausa al terreno di gioco. Con il nuovo manto erboso, il Giuseppe Meazza si conferma pronto ad accogliere sfide ad alto livello, garantendo ai club condizioni ideali per esprimere il loro massimo potenziale.