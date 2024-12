LECCE – Due giorni alla trasferta di Como con una nuova grana da risolvere: si ferma Berisha

A due giorni da Como-Lecce si ferma Medon Berisha. L’albanese oggi si è bloccato in allenamento a causa di un problema muscolare che verrà approfondito nelle prossime ore con appositi esami strumentali. Ovviamente l’utilizzo di Berisha resta in forte dubbio per la trasferta lariana e cade nel momento in cui sembravano ormai alle spalle i problemi muscolari che avevano attanagliato l’ex Primavera del Lecce, tornato titolare solo a metà dicembre, nella gara contro il Monza, dopo tre mesi ai box.

Se non dovesse farcela, com’è probabile, Berisha sarà sostituito a centrocampo da Ramadani. Domani conferenza stampa di Marco Giampaolo, ufficializzazione dei convocati e partenza per Como.