TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo, gare del 22.12.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 22 dicembre 2024 in Terza Categoria Lecce.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANDRANO CASTIGLIONE:

ARMANDO PICCHI SPECCHIA: Claudio Musio (fino al 30-05-25 “Il giocatore, dopo aver protestato platealmente e utilizzato linguaggio blasfemo e scurrile, è incordo in un contatto fisico col direttore di gara sfociato in una spinta, senza conseguenze, che ha fatto indietreggiare l’arbitro di circa un metro e mezzo. Le proteste e i comportamenti irriguardosi nei confronti del direttore di gara sono proseguiti anche dopo il provvedimento di espulsione. Il provvedimento è stato adeguato anche allo status di capitano del calciatore”).

ATLETICO SALVE: Massimo De Marco (all., fino al 23-01-25); Samba Fofana (1)

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG:

CITTÀ DI MELISSANO: Andrea Piscopiello (dir., fino al 30-01-25)

CLUB SALENTO LECCE:

LIZZANELLO: Antonio Gigante (1)

OLYMPIQUE SOCCER:

POLISPORTIVA MARTIUS:

SANNICOLA:

SECLÌ:

SOCCER GUAGNANO: Roberto Calabrese (all., fino al 31-01-25); Marco Guida (1)

VIRTUS COLLEPASSO:

Atl. Salve-S. Guagnano e Club Salento Lecce-Sannicola: si giocano domani alle 14.30.