LECCE – Doppio allenamento senza mezza squadra: in quattro assenti, tre ancora a parte

Doppio allenamento quest’oggi per il Lecce. I giallorossi, che hanno lavorato ad Acaya agli ordini di Liverani, hanno effettuato lavoro atletico prima, poi tecnico e tattico.

Giallorossi però a ranghi ridotti nella settimana di preparazione del match con il Napoli. Quest’oggi erano infatti assenti addirittura in quattro: Farias, volato in Brasile per curare il problema muscolare che la affligge, Gabriel, a Torino per risolvere i problemi con la schiena post-Verona, Tachtsidis, in Grecia per superare il problema al ginocchio, e l’influenzato Majer. Ad essi si sommano Babacar, Meccariello e Shakhov, che lavorano a parte.

Mister Liverani proverà a recuperare qualcuno già a partire da domani, quando la squadra svolgerà una singola seduta al Via del Mare.