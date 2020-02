PRIMA CATEGORIA/B-C – Polimnia, sconfitta a tavolino pro-Erchie: le decisioni del Giudice sportivo dopo la 19ª giornata

Cambia la classifica del girone B per via della sconfitta per 3-0 a carico della Polimnia, per non aver rispettato la regola degli under in campo nella gara contro la Leonessa Erchie. Dichiarato improcedibile il reclamo del Salve (Tricase-Salve del 12 gennaio) nel girone C