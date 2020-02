LECCE – Dopo le buone prestazioni, per Vigorito c’è il rinnovo. E ora è concorrenza con Gabriel

Dopo una settimana abbastanza travagliata, che ha portato in dote l’esonero di mister Gigi Bruno, l’Otranto è tornato dalla trasferta di San Severo con zero punti, risultato maturato contro l’ultima della classe, che complica la classifica della formazione idruntina, che ora avrà l’obbligo di alzare l’asticella in questo finale di stagione, come spiega anche il…