SECONDA CATEGORIA/C – Filippi (San Cassiano), tre mesi e mezzo di stop: il Giudice sportivo della 19ª

Seconda Categoria, 19esima giornata: le decisioni del Giudice sportivo sulle gare del girone C.

CALCIATORI – Squalifica sino al 31 maggio per Emanuele Filippi (San Cassiano, “A seguito di un provvedimento tecnico dell’Arbitro proferiva parole ingiuriose ed irriguardose nei suoi confronti e successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione stringeva con la mano destra il naso del direttore di gara facendogli girare la testa di poco e facendolo muovere verso sinistra. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e strattonava l’arbitro per il braccio sinistro per alcuni secondi senza procuragli dolore”); una gara per Santo Monteduro (San Cassiano), Abdelkhalek Halim e Amine Halim (Real Ruffano), Antonio G. Biscosi (SP Vernotico), Matteo O. Signore (SG Surbo), Ugo Donno (Cursi).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 5 marzo per Fabrizio De Blasi (San Cassiano).

COPPA PUGLIA – Gare del 13 febbraio

CALCIATORI – Due gare (1+1) per Antonio De Bartolomeo (Massafra); una gara per Nicola D. Schirone (Polimnia), Abdoul Aziz Kandji (DB Manduria), Francesco Russo (Zapponeta), Antonio De Vincenzo (Massafra), Angelo Pascalicchio (Polimnia), Pasquale Valentino (Zapponeta).