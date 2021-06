LECCE – Dopo Gallo, prolunga un altro talentino del vivaio giallorosso

Il Lecce mette sotto chiave un altro dei suoi gioiellini. Dopo aver prolungato il contratto con Antonino Gallo, il club di via Costadura, nella giornata di ieri, ha ufficializzato l’estensione del rapporto di collaborazione con Ilario Monterisi, difensore centrale e capitano della formazione Primavera che, tra qualche giorno, si giocherà i playoff per l’accesso nella massima serie.

Nativo di Trani, classe 2001, Monterisi ha sottoscritto un accordo triennale con l’Us Lecce, sino, quindi, al termine della stagione 2023-24.

In quest’annata sportiva, Monterisi ha collezionato 12 presenze con la Primavera, segnando anche un gol nell’ultima uscita dei lupetti sul campo del Crotone. Tante le convocazioni in prima squadra, con Eugenio Corini, ma nessuna presenza in campo. Monterisi, però, ha già esordito in Serie A con Liverani, seppur per pochissimi minuti, nell’ultima gara della stagione 2019-20 persa col Parma.

(foto: Monterisi in azione, ph. Coribello-SalentoSport)