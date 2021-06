MAGLIE – Bavone: “Gli ultimi passi falsi ci hanno allontanato dai playoff, ma il percorso di crescita continuerà”

Il pareggio interno contro il Massafra e le due sconfitte subite nei minuti finali contro Martina e Matino, hanno allontanato il Maglie dalla zona playoff. Tutto ciò non cancella però un ottimo percorso degli uomini di Luperto, che, nell’ultima sfida stagionale contro il Sava, proveranno a chiudere in bellezza la stagione, con un occhio rivolto ad Ugento, come racconta il direttore sportivo della Toma, Loris Bavone.

PASSI FALSI – “Purtroppo gli ultimi tre passi falsi ci hanno allontanati dal quarto posto. Come sempre detto, alla ripresa questo non era un nostro obbiettivo, ma è chiaro che una volta arrivati lì si cerca sempre di ottenere il massimo. Oltre a qualche errore, la sfortuna ci ha un po’ girato le spalle, con ben cinque assenti nella sfida contro il Massafra, che di fatto ci ha tolto due punti che ad oggi sarebbero potuti risultare fondamentali. Resta un po’ di amaro in bocca per essere arrivati all’ultima giornata senza dipendere da noi stessi, ma è chiaro che oggi l’obbiettivo è quello di ottenere il massimo nel match contro il Sava, guardando poi il risultato del derby di Ugento, sfida sempre molto affascinante”.

GRANDE FAVORITA – “Se guardiamo la classifica, vediamo come le prime quattro rispecchino quelli che erano i pronostici iniziali, con l’Ugento che oggi è padrone del proprio destino. Il nostro obbiettivo ad agosto era quello di fare un campionato di vertice in promozione, siamo riusciti a farlo addirittura in Eccellenza, quindi la soddisfazione resta, a prescindere da ciò che succede domenica”.

FUTURO – “La società è molto contenta di quello che è stato il nostro percorso fino ad oggi. Sarebbe falso non dire che dopo essere stati sempre in zona playoff vedersi fuori oggi dispiace, ma ciò ripeto, non può cancellare quanto fatto. Il nostro percorso di crescita è iniziato è proseguirà nella prossima stagione, ma oggi, prima di tirare le somme, è giusto attendere gli ultimi novanta minuti della stagione”.