LECCE – Di Francesco, con il Milan a testa alta: “Avversario di qualità, noi concentrati e coraggiosi”

Esordio casalingo in campionato per il nuovo Lecce di Eusebio Di Francesco, domani impegnato tra le mura amiche con il Milan. Il tecnico abruzzese ha presentato la gara in conferenza stampa.

I NUOVI. «Tutti stanno bene, sto facendo delle valutazioni e non escludo che qualcuno di loro non possa partire dall’inizio. Stulic, Sala e Siebert hanno giocato più di novanta minuti e questo è importante per me. Tutte le valutazioni le farò dopo la rifinitura. Mi porterò dietro qualche dubbio che mi fa felice».

ABBONATI. «Siamo orgogliosi di tutti questi abbonati. Saranno il dodicesimo uomo in campo, noi dobbiamo essere bravi a trascinarli con il nostro atteggiamento e loro poi spingeranno noi come sanno fare benissimo».

ALLEGRI. «Sa che il Via del Mare è un campo difficile. Noi dobbiamo stare molto attenti perché il Milan sa ribaltare benissimo l’azione. Contro il Milan dobbiamo essere molto attenti alla loro capacità di inserimento delle mezz’ali che è una delle caratteristiche di Allegri. Una partita non può cambiare la storia di una partita. Domani saranno qui con delle assenze pesanti e meglio che non ci sia Leao. Non penso alla forma della squadra avversaria perchè poi ci sono gli episodi che possono cambiare la gara».

SALA. «E’ più una mezz’ala. Può ricoprire più ruoli ma nel 4-3-3 è una mezz’ala. Poi c’è un passaggio di crescita, come è avvenuto per Berisha. Dipende anche dalle partite e dagli avversari. Oggi però lo vedo come mezz’ala».

POST GENOVA. «Quello che mi è piaciuto è stato l’atteggiamento della squadra, sempre corti in entrambe le fasi. Possiamo migliorare nella produzione offensiva e nella qualità negli ultimi metri. Sono convinto che si vedrà qualcosa di meglio già venerdì contro il Milan. Dobbiamo continuare a lavorare insieme l’uno per l’altro».

LE SFIDE CONTRO LE BIG. «Ho lavorato in una certa direzione, sulla mentalità e sulla continuità, prendendo sempre come esempio l’ultima gara. Devo dire che non ho pensato ai risultati dello scorso anno. Stiamo preparando la partita al meglio per poter far male al Milan, difendendoci bene».

BANDA. «Lui si esprime meglio a sinistra e lo sapevo, ma era una situazione legata alla necessità. Abbiamo lavorato molto sulle catene esterne e stanno mettendo un po’ più di qualità nelle catene».

LECCE – MILAN 3-4. «Con il Sassuolo mi è capitato il contrario da 0-2 a 4-2. Sono passati tanti anni da quella gara, ho avuto altri risultati. Quella però è una gara particolare con tante cose strane. Accade di tutto Oddo diede un angolo al Milan e lo iniziarono la loro rimonta. Sapevo e so che dall’altra parte quando si giocano queste gare ci sono i campioni che in un attimo possono fare la differenza. Non ci si può mai accontentare e bisogna stare dentro la partita con grande attenzione».

CAMARDA. «E’ giovane e quello che possono consigliarli è di vivere tutto con spensieratezza. Non deve pensare agli errori. L’ho visto come sempre e sto dando sempre poco peso a questo ragazzo. Farà del suo meglio».