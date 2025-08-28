PROMOZIONE – Coppa Italia 2025/26: regolamento e calendario

Varati anche regolamento e calendario di Coppa Italia Promozione Puglia 2025/26. Ufficializzati, dalla Lnd Puglia, i format e i calendari di Coppa Italia Eccellenza e Promozione. I format restano invariati rispetto a quelli dello scorso anno.

Tutte e 36 le squadre saranno suddivise, per la prima fase, in 18 accoppiamenti eliminatori; le vincitrici accederanno alla seconda fase che conterà altri nove accoppiamenti eliminatori; nella terza fase si disputeranno tre accoppiamenti e un triangolare eliminatorio; le quattro vincitrici si giocheranno le due semifinali e, a seguire, la finale che si disputerà in gare di andata e ritorno. La vincitrice della Coppa Italia Promozione sarà ammessa al sesto posto della graduatoria per le ammissioni al torneo di Eccellenza 2026/27 in caso di posti vacanti.

Il calendario: prima fase, andata 18 settembre, ritorno 2 ottobre; seconda fase, andata 16 ottobre, ritorno 20 novembre; terza fase – accoppiamento, andata 4 dicembre, ritorno 15 gennaio; triangolare eliminatorio, prima giornata 4 dicembre, seconda giornata 15 gennaio, terza giornata 29 gennaio; quadrangolare eliminatorio, stesse date più il 14 dicembre; finale regionale, andata 21 gennaio, ritorno 4 febbraio.

Identico il format della Coppa Italia Promozione. Il calendario: prima fase, andata 3 settembre, ritorno 21 settembre; seconda fase, andata 12 ottobre, ritorno 9 novembre; triangolare eliminatorio, prima giornata 11 gennaio, seconda giornata 25 gennaio, terza giornata 8 febbraio; semifinali, andata 12 febbraio, ritorno 26 febbraio; finale, andata 19 marzo, ritorno 2 aprile.

Gli accoppiamenti del primo turno saranno resi noti successivamente.