SERIE A – Milan, Allegri alza la guardia: “Al Via del Mare non è mai semplice. Più del bel gioco conta vincere”

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan, match valido per la seconda giornata di Serie A. Il tecnico ha subito sottolineato la voglia di riscatto della sua squadra:



«La sconfitta con la Cremonese è stata inaspettata. Con più attenzione sugli episodi avremmo potuto vincere, ma adesso c’è grande motivazione per ripartire».

LECCE DA RISPETTARE – «Il Lecce è una squadra veloce e organizzata, giocare al Via del Mare non è mai semplice. Servirà grande attenzione dall’inizio alla fine».

MERCATO, SERENITÀ E FIDUCIA – Nessuna ansia sugli ultimi giorni di trattative: «Non mi spaventa il mercato. La società lavora per inserire giocatori utili e competitivi, a noi resta il compito di continuare a lavorare».

GIMENEZ PUNTO DI RIFERIMENTO –«È l’unica punta che abbiamo, ma è un giocatore forte e ci aspettiamo molto da lui».

DIFESA DA REGISTRARE – I numeri degli ultimi anni impongono riflessioni: «Abbiamo subito troppi gol, bisogna abbassare la soglia d’errore. Non si risolve in una settimana, ma con lavoro e concentrazione miglioreremo».

JASHARI STOP – «Ha preso un colpo in un contrasto con Gimenez, non ci sarà domani. Può fare il mediano o giocare a due».

OBIETTIVO TRE PUNTI – Chiusura con lo sguardo alla sfida: «Il Lecce viene da un pareggio importante ed è ben organizzato. Noi dovremo pareggiare la loro corsa e la loro intensità, poi verrà fuori la nostra qualità. Più che una bella partita, conta vincere».

Oltre a Jashari e a Leao non sarà della partita nemmeno Alex Jimenez, non convocato perché probabilmente in via di trasferimento altrove.