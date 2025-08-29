LECCE – Due defezioni a centrocampo: la lista dei convocati anti-Milan
Forfait di Balthazar Pierret e Hamza Rafia che non fanno parte – per problemi fisici – dei convocati di mister Eusebio Di Francesco in vista del match serale contro il Milan. Ritorna nella lista Santiago Pierotti, squalificato contro il Genoa. In difesa mancherà solamente il lungodegente Gaby Jean; idem a centrocampo per Filip Marchwinski.
Prime convocazioni per i neo arrivati Jamil Siebert, Alex Sala e Nikola Stulic.
La lista al completo:
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
21. Kouassi
3. Ndaba
13. Pérez
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
10. Berisha
29. Coulibaly
14. Helgason
77. Kaba
93. Maleh
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
22. Camarda
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić