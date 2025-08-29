Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LIVE! LECCE-MILAN, il tabellino

LECCE NEWS SERIE A Ven. 29 Ago. 2025, 20:24

Lecce, stadio “Via del Mare”
venerdì 29.08.2025, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 2

LECCE-MILAN 0-2
RETI: 66′ Loftus-Cheek, 86′ Pulisic

— FINALE  —

LECCE (4-3-3): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Coulibaly, Ramadani (81′ Helgason), Kaba (63′ Berisha) – Pierotti (63′ Sottil), Camarda (46′ Stulic), Morente (81′ N’Dri). A disp. Frichtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Perez, Banda, Kouassi, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Musah, Loftus-Cheek (76′ Ricci), Modric, Fofana, Estupinan – Saelemaekers (76′ Pulisic), Gimenez (87′ Balentien). A disp. Terracciano, Pittarella, De Winter, Chukueze, Athekame, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Livio Marinelli sez. Tivoli (Dei Giudici-Mastrodonato; IV Ruben; VAR Ghersini-Meraviglia).

NOTE: Ammoniti Gaspar (L). Cooling break al 26′ e al 71′. Rec. 4+1 pt, 5′ st.

