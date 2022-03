LECCE – Dermaku ritorna in gruppo, quattro big in differenziato: il report dall’Acaya

Ci sono notizie agrodolci per Marco Baroni, a meno di due giorni dal fischio d’inizio di Perugia-Lecce (domenica ore 15.30).

Nella seduta di questa mattina, svoltasi all’Acaya Golf & Resort, Dermaku si è allenato col resto del gruppo per la prima volta dopo l’operazione all’appendice che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese e mezzo. A riposo Plizzari, reduce da una lieve distorsione alla caviglia, solite terapie per Faragò.

In differenziato hanno lavorato Di Mariano ma anche Strefezza, Calabresi (per entrambi, lieve fastidio muscolare) e Gargiulo (botta alla caviglia). Ad ogni modo, gli ultimi tre non dovrebbero mancare nella lista dei convocati che sarà diramata domani pomeriggio.

Domani la rifinitura sempre all’Acaya prima della partenza per Perugia. Nessuna squalifica dal Giudice sportivo dopo l’infrasettimanale, ma Tuia entra nella lista dei diffidati. Nel Perugia, invece, mancherà lo squalificato Ferrarini. Vera, infine, è in partenza: l’esterno colombiano ritornerà a breve in patria, in prestito all’America de Calì.

(foto: K. Dermaku, ph Coribello/SalentoSport)