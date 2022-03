SERIE B – Cremonese-Brescia è il match-clou. Il Lecce a Perugia 24 ore dopo: programma e arbitri della 28ª

È Cremonese-Brescia il match clou della 28esima giornata di Serie B. Domani alle ore 16.15 scenderanno in campo la terza e la seconda forza del torneo e il Lecce sarà spettatore più che interessato, avendo la possibilità, Perugia permettendo, di guadagnare ancora dei punti su una o su entrambe le contendenti. Sulla carta, dovrebbe avere compito agevole il Pisa a Lignano col Pordenone, squadra con quasi entrambi i piedi in Serie C e reduce da sei sconfitte consecutive, anche se il fatto di giocare ogni tre giorni dal 13 febbraio, potrebbe cominciare a farsi sentire.

Per il Lecce, esame Perugia domenica alle 15.30. Squadra rognosa che, nelle ultime due, si è decisamente complicata la vita da sola con delle espulsioni decisamente evitabili che hanno contribuito alle due sconfitte contro Benevento (Kouan entrato al 74′, rosso all’86’) e Brescia (Ferrarini ammonito al 18′ e espulso al 30′). In casa, gli umbri hanno vinto solo quattro partite ma battendo Brescia e Frosinone. In generale, la formazione di Massimiliano Alvini è abbastanza imprevedibile e poggia molto sui centimetri del giovane Manuel De Luca, già in doppia cifra e a segno a Brescia due giorni fa. Nella rosa del Perugia ci sono anche dei volti noti, come quello di Marco Olivieri (zero gol col Lecce nel girone d’andata, due col Perugia), del gallipolino Mirko Carretta e di Cristian Dell’Orco, in giallorosso con Liverani nel torneo di Serie A 2019-20.

Nel match d’andata, giocato il 23 ottobre, le due squadre non riuscirono a sbloccare il risultato di partenza, anche se il Lecce colse un incrocio dei pali con un colpo di testa di Coda.

Solo due le vittorie giallorosse nei match giocati a Perugia, l’ultima delle quali arrivò nell’aprile 2019 in Serie B: 1-2 con gol di La Mantia e Falco e momentaneo pari di Falzerano.

Arbitrerà Santoro di Messina: due gare e due vittorie per il Lecce, l’ultima delle quali Lecce-Cosenza del novembre scorso (dati wlecce.it).

Il programma:

sab. ore 14

Cittadella-Monza: Marco Piccinini di Forlì (Lombradi-Di Giacinto; IV CArella; VAR Giua-Bottegoni)

Como-Spal: Matteo Gariglio di Pinerolo (Grossi-Vigile; IV Giordano; VAR Nasca-Del Giovane)

Parma-Reggina: Eugenio Abbattista di Molfetta (Vono-Moro; IV Bonacina; VAR Dionisi-Mondin)

Pordenone-Pisa: Matteo Marcenaro di Genova (Di Monte-Barone, IV Rinaldi; VAR Maggioni-Bresmes)

—

sab. ore 16.15

Cremonese-Brescia: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Mastrodonato-Zingarelli; IV Feliciani; VAR Fabbri-Peretti)

—

dom. ore 15.30

Ascoli-Frosinone: Marco Serra di Torino (Rossi M.-Avalos; IV Pascarella; VAR Pezzuto-Bercigli)

Cosenza-Benevento: Antonio Rapuano di Rimini (Muto-Saccenti; IV Saia; VAR Prontera-Fiore)

Crotone-Alessandria: Valerio Marini di Roma 1 (Capaldo-Marchi; IV Acanfora; VAR Minelli-Liberti)

LR Vicenza-Ternana: Juan Luca Sacchi di Macerata (Sechi-Fontemurato; IV Catanoso; VAR Chiffi-Galetto)

Perugia-Lecce: Alberto Santoro di Messina (Lombardo-Di Gioia; IV Ancora; VAR Di Martino-Di Vuolo)

—

CLASSIFICA: Lecce 52; Brescia 51; Cremonese 50; Pisa 49; Benevento 47; Monza 45; Frosinone 44; Cittadella e Ascoli 42; Perugia 41; Reggina 38; Como 36; Ternana 34; Parma 33; Spal 28; Alessandria 24; Cosenza 23; Vicenza 18; Crotone 15; Pordenone

(foto: l’arbitro Santoro di Messina – ph Coribello/SalentoSport)