SERIE D/H – Casarano a Bitonto, Nardò a Lavello. C’è un rinvio per Covid: programma e arbitri della 27ª

Un rinvio per Covid, una gara da giocare in campo neutro e a porte chiuse e due posticipi d’orario rispetto alle canoniche ore 14.30. Alle porte c’è il 27esimo turno di Serie D girone H che non sarà giocato da Virtus Matino e Gravina per via delle positività registrate nel club salentino nelle ultime ore. La gara, su accordo tra le parti, è stata rinviata al 16 marzo.

Toccherà al Casarano il compito più duro della giornata, dovendo giocare sul campo della vice capolista Bitonto, a tre punti dalla vetta occupata dal Cerignola. I ragazzi di Alessandro Monticciolo sono in serie positiva da quattro partite e proveranno a uscire indenni dal Città degli Ulivi contro i neroverdi che, nelle ultime due partite, hanno portato a casa un solo punto.

Altra sfida delicata per il Nardò sul campo del Lavello, reduce dal deciso ridimensionamento degli obiettivi dopo il mercato invernale. Per il Toro il momento è molto critico: la squadra non fa punti da cinque partite ed è precipitata in classifica al penultimo posto, seppur con tre partite da recuperare. Il Brindisi si gioca una bella fetta di salvezza ospitando il Nola: i biancazzurri hanno vinto le ultime tre partite e non sembrano aver intenzione di lasciare altri punti per strada. Trasferta lucana per il Fasano, atteso sul campo del Rotonda, impelagato nelle acqua torbide della classifica.

Aggiornamento delle ore 13: Lavello e Nardò hanno chiesto il rinvio della gara per neve

Il programma e gli arbitri della 27esima (h 14.30)

A. Cerignola-Casertana: Emanuele Ceriello di Chiari (Brunetti-Bernasso) – ore 15

Bitonto-Casarano: Lorenzo Maccarini di Arezzo (Cozzuto-Maione)

Brindisi-Nola: Andrea Bortolussi di Nichelino (Pellegrino-Pastore)

Francavilla-T. Altamura: Federico Olmi Zippilli di Mantova (Ercolani-Manzini)

Lavello-Nardò: rinviata per neve

Nocerina-San Giorgio: Lorenzo Vacca di Saronno (Spagnolo-Desiderato) – ore 15

Rotonda-Fasano: Francesco Lipizer di Verona (Beggiato-Callovi)

Sorrento-Molfetta: Stefano Peletti di Crema (Morotti-Pirola)

Mariglianese-Bisceglie: Alessandro Gresia di Piacenza (Nicosia-Cassano) – a Pomigliano a porte chiuse

Virtus Matino-Gravina: rinviata per Covid al 16 marzo

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 56; Bitonto 53; Francavilla 51; Fasano 45; Gravina 42; Nocerina 41; Casertana 39; Sorrento 37; Molfetta 36; Lavello 34; Mariglianese, Altamura e Nola 30; Casarano 29; San Giorgio 27; Rotonda 26; Bisceglie 25; Brindisi 24; Nardò 22; Matino 16.

Da recuperare: 09/03 Brindisi-Nocerina, Team Altamura-Nardò; 16/03 Virtus Matino-Gravina; 20/03 Nardò-Nola; (ddd) Casarano-Nardò.