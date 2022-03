ECCELLENZA – Programma, variazioni di sede e d’orario e arbitri della 21ª giornata

Giornata numero 21 in Eccellenza pugliese. Nel girone B la capolista Martina, in attesa dell’ufficialità della vittoria nel girone, che potrebbe arrivare tra un paio di giornate, sarà impegnata nel derby col Ginosa. La lotta per il platonico secondo posto coinvolge, al momento, Ugento e Gallipoli Football: i primi ospiteranno l’Ostuni; per i secondi, c’è in programma il derby dei due mari contro l’Otranto che punta al sorpasso in classifica. In coda, Racale a caccia disperata di punti contro il Maglie; scontro diretto a Castellaneta tra Massafra e Virtus Mola. Per il Grottaglie, derby casalingo contro il Manduria. Chiude il programma, Sava-Castellaneta.

Programma e arbitri (ore 15):

AEL Grottaglie-Manduria: Niccolò Salomone di Bari (D’Ambrosio-Magnifico)

Atl. Racale-Toma Maglie: Cristiana Laraspata di Bari (Sorgente-Battista)

DC Otranto-Gallipoli F.: Duccio Mancini di Pistoia (Greco-Maizzi)

Ginosa-Martina: Fabrizio Consales di Foggia (Scrima-Sibilio) – ore 15.30

Sava-Castellaneta: Andrea Paccagnella di Bologna (Panebarca-Rizzi)

S. Massafra-Virtus Mola: Federico Paladini di Lecce (Nero-Coviello) – a Castellaneta

Ugento-Ostuni: Luca Schifone di Taranto (Bono-Novielli)

CLASSIFICA: Martina 52; Ugento 38; Gallipoli F. 35; Sava, Toma Maglie e DC Otranto 33; Castellaneta 27; Ostuni e Manduria 25; Ginosa 23; S. Massafra 18; Grottaglie 16; V. Mola e Racale 15.

GIRONE A (ore 15): AT San Severo-Canosa (Lovascio di Molfetta), Barletta-Vieste (a Canosa di Puglia, Montanaro di Taranto), CD Mola-Borgorosso M. (a Capurso, Lacerenza di Barletta), Manfredonia-DB Trinitapoli (Zangara di Catanzaro), San Marco-UC Bisceglie (Aratri di Bari), Orta Nova-Corato (a San Ferdinando di Puglia, Cipriani di Molfetta), V. Trani-Real Siti (a Bari “San Pio”, Laluce di Barletta).

CLASSIFICA: Barletta 55; Corato 48; CD Mola 35; Trinitapoli 34; San Severo 33; Manfredonia 32; UC Bisceglie 30; Vieste 23; Orta Nova e Borgorosso 21; Real Siti 18; Canosa 17; San Marco 16; Vigor Trani 6.