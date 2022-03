PROMOZIONE – Programma, variazioni di sede e d’orario e arbitri della 21ª giornata

Con il Città di Gallipoli ormai matematicamente promosso in Eccellenza, in Promozione girone B l’attenzione è ora tutta dedicata alla corsa playoff, playout e salvezza. La squadra di Sandro Carrozza ospita la seconda in classifica, il Novoli, distante ben 21 punti dai giallorossi. In programma c’è anche lo scontro diretto playoff tra Talsano e Leverano, mentre il Taurisano va a caccia di punti a Melendugno. Per il Tricase, trasferta sul campo del Galatina, ultimo in classifica e che, nei giorni scorsi, ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, Diego Margiotta, e il nuovo supervisore dell’area tecnica, Francisco Lima. Punti salvezza pesanti in palio tra Brilla Campi e Capo di Leuca, tra Avetrana e Locorotondo e tra Veglie e Spartan Legend.

Programma e arbitri (ore 15):

Avetrana-V. Locorotondo: Giorgio Caldararo di Lecce (Tara-Lovecchio)

Brilla Campi-Capo di Leuca: Giulia Montrone di Bari (Delvecchio-Lamacchia) – a San Pancrazio Sal.

CD Gallipoli-Novoli: Mario Cantoro di Brindisi (Romano-Minerba)

Galatina-Tricase: Marco Albano di Taranto (Santoro-Mazzara)

G. Melendugno-Taurisano: Simone R. Liegi di Barletta (Gugliotta-Fumarola)

Talsano-Leverano: Nico Valentini di Brindisi (Miccoli-Grimaldi)

Veglie-P. Spartan Legend: Francesco Cipriani di Bari (Garofalo-Ungaro)

CLASSIFICA: CD Gallipoli 57; Novoli 36; Taurisano 34; Leverano 33; Talsano e Tricase 31; P. Spartan Legend 24; Locorotondo e Avetrana 22; Brilla Campi e G. Melendugno 21; Veglie 19; Capo di Leuca 16; Galatina 15.

—

GIRONE A (ore 15): Arboris Belli-Atl. Acquaviva (Nasca di Barletta), Bitritto Norba-Lucera (Raimondo di Taranto), Don Uva-Polimnia (Camporeale di Molfetta), Foggia Incedit-Capurso (Andreula di Molfetta), F. Acquaviva-Virtus San Ferdinando (Racanelli di Bari), Rutiglianese-Fesca Bari (De Pinto di Bari), Sp. Apricena-N. Spinazzola (Bonavita di Foggia).

CLASSIFICA: Polimnia 48; Spinazzola e Bitritto Norba 42; Foggia Incedit 41; Arboris Belli 40; Lucera 35; Atl. Acquaviva 32; V. San Ferdinando 30; Don Uva 22; Rutiglianese 16; Capurso 15; Sp. Apricena 14; F. Acquaviva 13; Fesca Bari 5.