SERIE C/C – Puglia grande protagonista della 30ª coi derby Taranto-Foggia e Bari-Virtus Francavilla

La 30ª giornata del girone C di Serie C si presenta come uno snodo principale di questo campionato. Sempre meno le gare al termine della stagione e i punti ora iniziano a pesare. La capolista Bari ha quattro lunghezze di vantaggio sul Catanzaro, e domani se la vedrà con la Virtus Francavilla. I biancorossi sono reduci dal pareggio nel derby con il Foggia, mentre i ragazzi di Taurino arrivano da due vittorie. Gli imperiali possono tentare l’impresa al “San Nicola” e di conseguenza aprire scenari stupendi per la compagine brindisina che entrerebbe nella corsa alla promozione diretta.

Il Catanzaro al momento è la principale inseguitrice della capolista. I calabresi in questa giornata saranno ospitati dal Monopoli che dopo tre sconfitte, ha ritrovato la vittoria con la Juve Stabia. Altro derby Made in Puglia: allo “Iacovone” va in scena un grande classico del calcio della nostra regione, c’è Taranto-Foggia. I rossoblù devono tirarsi fuori da un brutto momento, culminato con la bruttissima sconfitta subita ad Andria. Per i ragazzi di Zeman questo è il secondo derby consecutivo, dopo quello giocato sabato scorso con il Bari. L’ultima pugliese a scendere in campo è la Fidelis Andria che necessita di far punti per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili. I federiciani saranno ospitati dalla Turris.

Il programma e le designazioni della trentesima giornata:

sab h 14:30



ACR MESSINA-JUVE STABIA: Eugenio Scarpa di Collegno (Conti-Arena; IV: Marchioni)

sab h 17:30

AZ PICERNO-CAMPOBASSO: Niccolò Turrini di Firenze (Ravera-Pressato; IV: Gianquinto)

BARI-VIRTUS FRANCAVILLA: Marco Monaldi di Macerata (Salvalaglio-Valente; IV: Cavaliere)

CATANIA-MONTEROSI: Mattia Caldera di Como (Fine-Bianchi; IV: Drigo)

LATINA-POTENZA: Paolo Bitonti di Bologna (Valletta-Giorgi; IV: Finzi)

MONOPOLI-CATANZARO: Paride Tremolada di Monza (Ceolin-Festa; IV: Carrione)

PAGANESE-AVELLINO: Valerio Maranesi di Ciampino (Cataldo-Bartolomucci; IV: Di Marco)

PALERMO-VIBONESE: Federico Fontani di Siena (Salama-Lenza; IV: Peletti)

TARANTO-FOGGIA: Enrico Maggio di Lodi (Ciancaglini-Bonomo; IV: Torreggiani)

dom h 17:30



TURRIS-FIDELIS ANDRIA: Daniele Virgilio di Trapani (Iacovacci-Boggiani; IV: Grieco)

—

CLASSIFICA – Bari 59 – Catanzaro 55 – Virtus Francavilla 53 – Avellino* 49 – Monopoli 46 – Palermo* 45 – Turris* e Latina 42 – Foggia e AZ Picerno 40 – Monterosi 37 – Juve Stabia 36 – Taranto** 34 – Catania* e Campobasso* 33 – ACR Messina 32 – Paganese* 29 – Potenza* e Fidelis Andria 23 – Vibonese* 16.

(foto: un’immagine d’archivio di un derby tra Bari e Virtus Francavilla – ph Di Campi)