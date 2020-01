LECCE – Deiola si presenta: “Il gioco di Liverani decisivo per la mia scelta. Pronto a dare tutto”

Prime parole da calciatore giallorosso per Alessandro Deiola, che quest’oggi ha parlato in conferenza stampa presentandosi da nuovo calciatore del Lecce.

Il sardo classe ’95 va a rinforzare la mediana di Liverani nei ruoli di mezzala. Destro naturale, può giocare a entrambi i fianchi del regista, anche se preferisce il centrodestra. Dotato di grande mole fisica e atletismo, ha una buona tecnica che gli ha consentito in passato di giocare anche come mezzala. Cresciuto nel suo Cagliari, è esploso nel Tuttocuoio, in C, per poi avere le prime opportunità mai del tutto sfruttate i rossoblu. Nella passata stagione metà campionato da titolare o quasi nel Parma, salvo far ritorno alla casa madre in gennaio. 12 altri mesi da sparring partner al Cagliari e ora l’opportunità di consacrarsi nel massimo campionato con la maglia del Lecce.

Queste le sue prime parole giallorosse: “Sono felicissimo di vestire questi colori. A Lecce trovo Mancosu e Vigorito, sardi come me e dei miei nuovi compagni conoscevo già Petriccione, Tabanelli, Rossettini e Farias, che sono passati da Cagliari. A livello fisico mi sento bene, in questa stagione non ho saltato un allenamento e se mister Liverani dovesse decidere di impiegarmi già lunedì sera a Parma sarei pronto. Ho seguito diverse gare del Lecce, compresa l’ultima con l’Udinese. L’impressione è sempre stata quella di un’ottima squadra, che gioca bene. Sicuramente vedere una squadra così propositiva, guidata da un ottimo allenatore, ha influito sulla mia scelta. Nella mia carriera ho giocato da difensore centrale, mediano e mezzala destra e sinistra. Sono a completa disposizione del mister ed il mio obiettivo è quello di dare una mano ai miei compagni a raggiungere il nostro obiettivo”.