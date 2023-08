LECCE – D’Aversa pronto per la prima trasferta: “Lavorato bene dopo il bell’esordio. Krstovic c’è”. I convocati

Prima vigilia di trasferta di campionato per il Lecce, chiamato a giocare sul campo della Fiorentina. A presentare la gara, come di consueto, mister Roberto D’Aversa.

Sul cammino di avvicinamento al match: “Abbiamo lavorato bene, aiutati da un bel successo conquistato domenica. Affrontiamo una squadra molto aggressiva, come si è vista contro il Genoa. Sanno gestire bene la gara ed hanno dei giocatori molto importanti che possono fare male. Noi dobbiamo stare sempre dentro la partita come abbiamo fatto contro la Lazio”.

La formazione non è ancora definitiva: “Noi ci stiamo conoscendo, è ovvio che nel momento in cui giocano spesso e volentieri gli stessi si raggiunge un livello di intesa maggiore. Ho tre-quattro dubbi e voglio valutare fino all’ultimo momento chi deve scendere in campo. La gara contro la Lazio ci dimostra però che è importantissimo anche chi entra a gara in corso. Con i cinque cambi la gestione è sicuramente più semplice rispetto al passato”.

Intanto è in arrivo Remi Oudin: “E’ un giocatore che conoscete bene, lui predilige giocare nella tre quarti di campo e li può esprimersi nel migliore dei modi”.

Le ultime sui convocati: “Banda sicuramente è a disposizione, si è sempre allento con il resto del gruppo, Venuti fa parte dei convocati, però bisogna avere attenzione per capire quando inserirlo in campo. Krstovic viene da una settimana particolare, in cui ha lavorato con il preparatore, seguendo però il nostro programma. Quindi a tutti gli effetti fa parte dei convocati e della partita. Ci parlerò oggi con calma per capire come sta, mi si è presentato nel migliore dei modi”.

Sugli altri nuovi arrivati: “Kaba contro la Lazio è subentrato benissimo, in questa settimana si è allenato bene e si sta adeguando alla nostra metodologia di lavoro. Ramadani è aiutato anche dalla lingua, ma sono giocatori che hanno voglia di lavorare e di fare bene con questa maglia, sono contento perché ho a disposizione dei professionisti”.

Ecco i convocati per il match di domani:

Portieri: Borbei, Brancolini, Falcone

Difensori: Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Venuti, Pongracic, Smajlovic

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Helgason, Kaba, Maleh, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Almqvist, Banda, Burnete, Corfitzen, Di Francesco, Strefezza, Voelkerling, Krstovic