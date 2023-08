LECCE – Ingaggio d’esperienza al centro della difesa: firma Ahmed Touba

Acquisto numero 12 ufficializzato stamani dall’US Lecce. Vestirà la casacca giallorossa Ahmed Touba, difensore centrale naturalizzato algerino (nativo di Robauix, in Francia, di nazionalità belga) classe 1998, alto 190 cm, proveniente dal Basaksehir, club turco di massima serie.

La nota: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al concretizzarsi di alcune condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ahmed Touba dall’ İstanbul Başakşehir Futbol.

Il difensore belga naturalizzato algerino (classe 98) ha già sostenuto le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano e presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce”.

Cresciuto nel Bruges, con cui ha anche giocato la Youth League, a 19 anni esordisce in Champions League disputando le qualificazioni, sempre con la stessa maglia. Dopo una breve esperienza in seconda serie belga, gioca nerl massimo campionato bulgaro con la divisa del Beroe Stara Zagora, prima di trasferirsi nei Paesi Bassi in Eredivisie con l’RKC. Da qui approda in Turchia al Bakaksehir con cui disputa le qualificazioni per l’Europa League, la Conference League, aggiungendoci 24 partite in campionato e sei in Coppa, con un gol a referto.

A livello di nazionali, invece, ha fatto tutta la trafila con le selezioni giovanili belghe, esordendo, poi, con la divisa della nazionale algerina nel giugno di due anni fa, collezionando undici presenze e un gol.

Intanto è sul passo d’addio Joel Voelkerling Persson, autorizzato a effettuare le visite mediche col Vitesse, club olandese.