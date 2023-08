LECCE – Primavera, esordio da dimenticare: il Verona ne fa cinque

Esordio da dimenticare per la rinnovata Primavera del Lecce, surclassata in lungo e in largo dal Verona, uscito vincitore dal confronto per 5-1.

Gialloblù subito più in palla rispetto agli avversari e vicini al gol con Dentale, il cui tiro in porta è deviato in corner da Lampinen-Skaug. Il numero 1 del Lecce si ripete al 41′, sempre su Dentale, con una parata salva-risultato. Il norvegese, però, nulla può in zona recupero, quando, un cross di Cissè, è deviato nella propria porta da un intervento sciagurato di Pascalau. Ancora un autogol, quindi, dopo quello di Lampinen in Supercoppa con la Roma.

Dagli spogliatoi ritorna lo stesso Lecce, svogliato, confuso e sulle gambe. Il Verona ne approfitta andando a segno ancora con Diao, il cui pallone rinviato in maniera approssimativa da Pascalau gli batte sulla gamba e s’infila alle spalle di Lampinen. Col Lecce in bambola il Verona affonda ancora con D’Agostino, dal limite, lasciato libero di prendere la mira e di infilare l’estremo ospite con relativa facilità. Sussulto d’orgoglio per il Lecce al 71′ con Jemo che corregge in porta un corss radente di Casalongue, ma è un fuoco di paglia. Sull’azione successiva, il Verona fa 4-1 con Diao che vince un duello con Addo (che cade malamente a terra e perde i sensi per qualche istante; i controlli in ospedale hanno dato, per fortuna, esito negativo, ndr) e mette in mezzo per Dalla Riva che fa poker. Nel maxi recupero post-infortunio di Addo, gli scaligeri pescano anche il quinto gol con Vermesan. Per il Lecce, domenica prossima alle ore 11 esordio casalingo contro la Juventus. Ma per Coppitelli c’è un bel po’ da lavorare.

—

IL TABELLINO

Verona, Sinergy Stadium

domenica 27 agosto 2023, ore 11

Primavera 1 2023/24, giornata 1

VERONA-LECCE 5-1

RETI: 45+2′ aut. Pascalau (V), 58′ Diao (V), 69′ D’Agostino (V), 70′ Jemo (L), 72′ Dalla Riva (V), 90+10′ Vermesan (V)

VERONA: Toniolo, Rigo, Nwanege, Calabrese, Patanè (86′ Agbonifo), Dentale, D’Agostino, Diao (90′ Valenti), Dalla Riva (90′ Pavanati), Corradi, Cissè (67′ Szimionas). A disp. Ravasio, Marchetti, De Battisti, Doucoure, Fagoni, Trevisan. All. P. Sammarco.

LECCE (4-3-3): Lampinen-Skaug – Munoz, Addo (75′ Dell’Acqua), Pascalau, Casalongue – McJannet, Vulturar, Samek (67′ Minerva) – Johnson (60′ Kodor), Bruhn (60′ Jemo), Daka (75′ Agrimi). A disp. Herceg, , Gromek, Davis, Borgo, Zivanovic, Perricci. All. F. Coppitelli.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino (Nigri-Tesi).

NOTE: ammoniti Patanè, Dalla Riva, Diao (V), Pascalau (L). Rec. 3′ pt, 10′ st.