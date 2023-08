TIRO CON L’ARCO – Rebecca Trianni (Evò Archery Team) è bronzo al Campionato italiano Targa

Grande soddisfazione sportiva e personale per Rebecca Trianni (in foto), giovanissima arciera della Evò Archery Team di San Cesario di Lecce, che, al Campionato italiano Targa svoltosi a Seravezza (LU) nei giorni scorsi, ha centrato una prestigiosa medaglia di bronzo nella classe Ragazze.

“Una piacevole conferma – affermano dalla Evò Archery Team – del valore della piccola arciera salentina che, nel mese di giugno scorso, ha vinto la medaglia d’oro alla Coppa Italia delle Regioni 2023, un orgoglio per il suo tecnico Romeo Liaci, nonché per tutta la regione Puglia. Adesso un po’ di meritato riposo per poi ripartire con la preparazione della stagione indoor”.