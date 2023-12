LECCE – D’Aversa e le contromisure anti-Inter: “Sbagliare zero e dare oltre il 100%”. I convocati

Ultimo match prenatalizio per il Lecce, domani di scena sul difficile campo dell’Inter prima della classe. Match certo sulla carta proibitivo per i giallorossi ed a parlarne è stato il tecnico Roberto D’Aversa.

Servirà di certo la massima attenzione: “Troveremo una squadra forte, ambiziosa che viene da un’eliminazione. Quindi sotto l’aspetto dell’atteggiamento troveremo una squadra che non può commettere altri errori. Da parte nostra si analizza e ci deve essere la volontà di fare risultato consapevoli che sarà un ostacolo proibitivo. Questo dipende dall’Inter, ma anche da noi. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento di avere un risultato importante”.

Ecco che tipo di prestazione dovrà mettere in campo il Lecce: “Anche se la vittoria non arrivasse da tempo questo atteggiamento di voglia di fare la prestazione la squadra l’ha sempre messo in campo. Pensiamo al Milan, quando non ci siamo abbattuti e abbiamo ribaltato il match. Poi è chiaro che c’è l’aspetto del morale, quello che di dà entusiasmo e fiducia e per cui la vittoria funge da spinta. L’importante è la compattezza di squadra che è fondamentale per dar valore alle proprie caratteristiche, ovvero quelle di essere sempre propositivi”.

Tutto intorno a ciò il rammarico di essere squalificato: “Mi spiace, non tanto per San Siro in sé che è un grande stadio e per salutare Inzaghi che è un amico. Soprattutto mi spiace non poter sostenere i ragazzi da bordocampo, poterlo fare in primis nei momenti di difficoltà che ci saranno sicuramente. Peccato perché su 5 gialli rimediati 2 erano gratuiti, capita che il quarto uomo ogni tanto voglia fare il fenomeno. Poi le regole vanno rispettate, ovvio”.

L’assenza di Lautaro cambia poco: “Cambia l’assenza dell’argentino perché che li sostituirà ha caratteristiche diverse. Ho detto ai ragazzi che non possiamo certo pensare che sarà una gara più facile, sarebbe un grande errore. Non dimentichiamo chi abbiamo di fronte, potremmo fare l’elenco dei giocatori di qualità che hanno. Vengono da una finale di Champions, sono primi. Dobbiamo fare una prestazione oltre il 100%.

Sulla crescita del collettivo: “Siamo giovani, purtroppo la crescita dei ragazzi passa attraverso il commettere errori. Bisogna contenere gli stessi errori, è chiaro, ma dobbiamo andare avanti sul nostro percorso. Qualche lacuna c’è stata, tuttavia per vincere con il Frosinone vuol dire che una crescita c’è stata. Sull’Inter sappiamo bene che per fare risultati non dobbiamo commettere errori di natura tecnica, tattica e dell’atteggiamento”.

Ecco i convocati per il match di domani:

PORTIERI: Brancolini, Samooja, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Faticanti, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani, Gonzalez

ATTACCANTI: Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza