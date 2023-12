LECCE – Dermaku, altra batosta: distorsione con interessamento del crociato. Ora è emergenza centrali

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Kastriot Dermaku si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso ” di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore“. Non è specificato di che grado è la lesione.

Questo l’esito, pessimo, delle risultanze specialistiche a cui si è sottoposto il difensore del Lecce, lontano dai campi praticamente da una stagione e mezza. L’infortunio di Dermaku, che ormai era pienamente recuperato dal precedente stop accusato dopo la partita con l’Udinese del novembre 2022, apre in casa Lecce l’emergenza difensori centrali. Con Touba in partenza per la Coppa d’Africa e Dermaku infortunato per i prossimi mesi, resterebbero a disposizione di mister D’Aversa i soli Pongracic, Baschirotto e Smajlovic, classe 2003, utilizzato col contagocce anche nella Primavera (sole cinque presenze in campionato). In passato, i buchi sono stati tappati utilizzando Blin come difensore centrale, ma il francese è utilissimo anche come mezzala di sostegno a Ramadani in mezzo al campo. Allo stato delle cose, non ci sono altri difensori centrali disponibili, se non quelli in forza alla Primavera (Pascalau in primis).

Non è escluso, quindi, che gli interventi del mercato di gennaio, ormai alle porte, siano focalizzati, in primis, a individuare almeno un altro difensore centrale d’esperienza che possa colmare la lacuna apertasi con l’ennesimo, purtroppo, infortunio di Dermaku, la cui sfortunata esperienza al Lecce sembra sul punto di scrivere la parola fine.