LECCE – D’Aversa, con il Verona solo un risultato: “Fare di tutto per vincere. Pongracic? Sta bene”. I convocati

Secondo scontro diretto di fila per il Lecce, che domani al Via del Mare ospiterà il Verona dell’ex Marco Baroni. A presentare la delicatissima sfida è stato mister Roberto D’Aversa.

Il match è di quelli assolutamente da non sbagliare: “Serve capire l’importanza della partita, dobbiamo fare di tutto per vincere, serve allungare la classifica. Per vincere dobbiamo giocare senza ansia, in casa abbiamo sempre ottenuto risultati importanti. Ragioniamo su quello che si è fatto capendo l’importanza della partita senza commettere errori perché magari puoi non puoi rimediare. Pongracic? Si è allenato e sta bene”.

Su Rafia: “La sua prestazione è stata pari a quella della squadra. Sulla parte finale si è sofferto, ma a Frosinone hanno sofferto in tanti. In linea con il resto della squadra. Chi gioca tra lui e Oudin? La scelta la farò domani. Hanno caratteristiche simili, c’è chi dà più qualità e quantità. Cercherò di sfruttare chi sta meglio”.

La situazione a centrocampo dopo l’infortunio di Kaba: “Ci saranno più possibilità per Berisha, se lo merita per come si allena. C’era dispiacere per l’infortunio di Kaba in quel momento. Sarà costretto fuori per un po’ di tempo, c’è Gonzalez c’è Berisha che sta crescendo molto, poi anche altre soluzioni”.

Le fasce d’attacco stanno soffrendo: “Un calo fisiologico è normale, Almqvist e Banda sono due giocatori che per infortunio possono calare, i ragazzi lavorano con massima intensità e torneranno sui loro livelli che ci hanno fatto vedere per gran parte del campionato”.

Di fronte ci sarà un Verona che ha cambiato tanto a gennaio: “La squadra pur avendo cambiato molto è migliorata. Non esistono impegni semplici in A. All’andata si sfruttava Djuric, ora hanno cambiato il modo di giocare ma indipendentemente da loro domani si deve evidenziare la voglia di vincere, come è successo con la Fiorentina pur andando sotto”.

I convocati per Lecce-Hellas Verona:

PORTIERI: Falcone, Borbei, Samooja;

DIFENSORI: Baschirotto, Gendrey, Gallo, Touba, Venuti, Pongracic, Dorgu;

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani;

ATTACCANTI: Almqvist, Banda, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone.