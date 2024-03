SERIE A – Due scontri diretti pomeridiani: si accorcia la classifica in coda

Si accorcia la classifica in coda. Vincono Sassuolo e Cagliari su Frosinone e Salernitana. Ora le due penultime in classifica hanno entrambe 23 punti e una di esse è il Verona, ospite domani al Via del Mare.

Nell’ordine: il Cagliari batte per 4-2 la Salernitana, sempre inchiodata sul fondo classifica e ormai con un piede e mezzo nella serie cadetta. A segno Lapadula e Gaetano nel primo tempo per i sardi; tris isolano con Shomurodov in avvio di ripresa, prima che la squadra di Liverani accorciasse doppiamente le distanze, grazie a Kastanos e Maggiore. A un quarto d’ora dalla fine, altro gol di Shomurodov e 4-2 finale. Per il Cagliari, otto punti nelle ultime quattro giornate e una classifica decisamente più serena rispetto a quella di qualche settimana fa.

Torna a vincere il Sassuolo del neo tecnico Davide Ballardini. Basta un gol di Thorstvedt nella prima parte della ripresa per battere la resistenza del Frosinone.

La classifica, dal Cagliari in giù, è la seguente:

Cagliari 26 (28 gare)

Lecce 25 (27)

Empoli 25 (27)

Udinese 24 (27)

Frosinone 24 (28)

–

Verona 23 (27)

Sassuolo 23 (28)

Salernitana 14 (28)

Completano il programma della 28esima: in corso Bologna-Inter; stasera Genoa-Monza; domani Lecce-Verona, Milan-Empoli, Juventus-Atalanta, Fiorentina-Roma; lunedì Lazio-Udinese.

Ecco che, oggi più che mai, diventa fondamentale vincere contro la squadra di Marco Baroni per non farsi risucchiare dalle dirette concorrenti per la salvezza.