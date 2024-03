SERIE A – Verona: toh, chi si rivede! Baroni: “A Lecce solo bei ricordi, ho ricevuto tanto e dato tutto”

Domani a mezzogiorno, per la prima volta dopo l’esperienza leccese, Marco Baroni ritornerà al Via del Mare da avversario.

L’allenatore del Verona, in conferenza stampa, ha parlato anche della sua fortunatissima esperienza leccese, fatta, in due anni, di una promozione in A e di una salvezza strappata gol rigore di Colombo a Monza. Le sue parole.

“A Lecce ci sono solo bei ricordi, ho avuto la fortuna, insieme a società, tifosi e squadra, di scrivere pagine di storia, sia da calciatore, sia da allenatore, ricevendo tanto da tutti, dando loro tutto ciò che avevo. La partita? Sarà difficile e complicata. Il Lecce ha delle certezze in più rispetto a noi, dovremo essere bravi a restare dentro la partita. Non possiamo non centrare la prestazione, so cosa troveremo e so che loro faranno una gran partita per vincere, com’è giusto che sia. Noi dovremo essere all’altezza di quel livello”.