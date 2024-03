NUOTO – Assoluti di Riccione: Salento protagonista con Gaetani, Toma e Tarantino

in foto: E. Gaetani

Si è chiusa con una doppietta di medaglie l’avventura di Erika Gaetani ai Campionati italiani assoluti UnipolSai di nuoto, svoltisi a Riccione nei giorni scorsi.

La nuotatrice salentina è stata artefice di una splendida rimonta nei 100 dorso sulla pluricampionessa Margherita Panziera, battuta per soli due centesimi, facendo segnare anche il nuovo primato personale con 1’00″58 (precedente: 1’00″65, 2021). Al terzo posto l’altra salentina di Gallipoli, Federica Toma, compagna di società di Gaetani (entrambe gareggiano per il CS Carabinieri – In Sport Rane Rosse), che aggiunge un bronzo all’oro conquistato nella staffetta 4×100 s.l. Gaetani raccoglie anche un ottimo argento nei 200 dorso, dietro la stessa Panziera.

Medaglie anche per Chiara Tarantino, leccese d’adozione, vincitrice nei 100 s.l. e nella staffetta 4×100 mista, seconda nei 50 s.l.. Nella giornata di chiusura degli Assoluti sale sugli scudi Benedetta Pilato: per la tarantina, vittoria nei 50 rana e tante speranze di medaglia in vista dei Giochi di Parigi.