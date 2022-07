LECCE – Daniel Samek è ufficialmente un calciatore giallorosso

Daniel Samek ha raggiunto il Salento e ha firmato il contratto che lo legherà, per i prossimi cinque anni, alla maglia del Lecce.

Centrocampista ceco classe 2004, di ruolo centrale di centrocampo, ha fatto tutta la trafila nello Slavia Praga che he messo subito gli occhi su di lui, sin dalla tenera età. Samek vanta già al suo attivo 19 presenze in Fortuna Liga, 6 presenze in Conference League, una nelle Qualificazioni alla Europa League oltre alle 7 presenze in Nazionale Under 19.

Il giovane talento ceco andrà, sì, a rinforzare la Primavera di mister Coppitelli ma sarà, all’occorrenza, anche aggregato alla prima squadra. Il suo ruolo principale è centrale di centrocampo, ma può ben destreggiarsi anche come mezzala sinistra.

Le prime dichiarazioni del baby giallorosso ai media cechi: “L’Italia è una grande sfida per me. Non mi rendo conto di lasciare lo Slavia Praga per molto tempo, ma spero di tornare e terminare la carriera lì. La decisione l’ho presa coi miei amici, la mia famiglia e il mio agente. Spero di aver fatto la scelta giusta“.