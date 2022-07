TENNIS – Reina Soisbault Cup, azzurrine implacabili: a Maglie, Spagna ko. Si va alle finali da teste di serie

Vittoria azzurra nel girone di qualificazione della Reina Soisbault Cup, disputatasi nei giorni scorsi presso il Circolo Tennis Maglie. La manifestazione è riservata alle nazionali femminili under 18.

L’Italia (guidata dal tecnico Vincenzo Izzo) e la Spagna avanzano alle finali di Granville, con l’Italia che entrerà nel tabellone in posizione privilegiata, da testa di serie, avendo avuto la meglio sulle iberiche per 3-0, grazie vittorie di Giorgia Pedone in due set su Raquel Gonzalez Vilar; di Denise Valente, in tre set, su Ariana Geerlings e al doppio, ormai ininfluente, della coppia Virginia Ferrara-Giorgia Pedone su Arianna Gerlins e Carolina Gomez, risoltasi per 11-9 al super tie-break.

Le finali si terranno a Granville, in Francia, da lunedì a mercoledì prossimo.

l direttore del torneo, Antonio Baglivo, traccia un bilancio al termine della manifestazione: “Anche in questa edizione abbiamo visto una selezione tra le migliori tenniste Under 18 d’Europa che si sono sfidate sui nostri campi dando vita a incontri molto interessanti e che hanno fatto intravedere le future stelle del tennis mondiale. Sono felice che si è confermata la tradizione di porta fortuna del nostro circolo per la squadra italiana nonostante abbia dovuto affrontare la corazzata Spagna e una Croazia molto determinata. Infine soddisfatto per la tenuta dell’organizzazione che, nonostante il terribile caldo, è venuta incontro a ogni esigenza delle squadre e permesso lo svolgimento del torneo nel migliore dei modi. E questo ci è stato riconosciuto dalle varie federazioni nazionali e da Tennis Europe”.

L’attività del Circolo Tennis Maglie non si ferma qui. E’ in corso di svolgimento lo storico Torneo Open della Canicola giunto alla sua 58ª edizione che sarà seguito dal Torneo nazionale Over.