FEMMINILE – Lecce Women, ingaggiata Emanuela Linzalata dal Parma

Altro arrivo in casa Lecce Women: il club giallorosso ha ingaggiato la 19enne Emanuela Linzalata, centrocampista proveniente dal Parma Femminile che l’ha cresciuta calcisticamente. La neo giallorossa sarà presente lunedì 8 agosto a Castrignano de’ Greci per il via alla preparazione pre-campionato. §

Le sue prime parole: “Sono felice e grata di essere parte della rosa del Lecce. Spero sia una stagione piena di stimoli, in primo luogo per gli ambiziosi obiettivi societari, che sposo pienamente, e in secondo luogo perché vado a giocare nella terra natale di mio padre che mi guarda dall’alto. Penso che la determinazione sarà la chiave per questa stagione”.