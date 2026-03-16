LECCE – Dalla grande paura alla grande bellezza: Lameck Banda è diventato papà

Dalla grande paura alla grande bellezza. Lameck Banda, pochi minuti fa, è diventato papà della piccola Rumi Ezlyn. Ne ha dato notizia l’Us Lecce con una nota diffusa sui propri canali social ufficiali.

Sono stati giorni di emozioni forti per l’esterno zambiano che, nei minuti finali di Napoli-Lecce, ha gelato il Maradona intero dopo aver accusato un malore a causa di un colpo fortuito ricevuto sulla parte destra del petto. Sostituito e subito ricoverato al “Cardarelli”, ospedale cittadino di Napoli, per effettuare opportuni accertamenti, Banda è poi stato dimesso nella mattinata di domenica, appena in tempo per raggiungere Lecce e assistere alla nascita della sua piccola erede.

A “Giuseppe” e alla sua compagna, le nostre più sentite felicitazioni e gli auguri di una vita ricca di felicità e soddisfazioni.