ECCELLENZA – Brindisi, allungo decisivo? Brilla Campi e Maglie, salvezza ormai a un passo: i tabellini della 34ª

A cinque turni dalla fine il Brindisi forse opera l’allungo decisivo per la vittoria del campionato. Gli adriatici passano in pieno recupero a Spinazzola con gli ex ugentini Bernaola e Juanito Sanchez e si portano a +8 dal Bisceglie (che ha una gara in meno, quella contro lo Spinazzola in programma giovedì 26), caduto per mano del Brilla Campi. Seconda sconfitta in quattro partite per i nerazzurrostellati che sembrano ormai aver puntato forte sulla Coppa Italia Dilettanti, dove sono in corsa per le semifinali. Anche il Taranto accorcia le distanze sul Bisceglie, battendo un buon Racale e portandosi a -6 dal secondo posto. Ricordiamo che se tra seconda e terza ci sono almeno sette punti, la seconda approda direttamente agli spareggi nazionali senza giocare i playoff regionali. Rallenta il Canosa, ripreso in extremis da un combattivo Maglie in una gara contrassegnata da pioggia battente e sospensioni.

Tra le leccesi, colpaccio del Brilla Campi che ormai si può considerare salvo a 44 punti; salvezza praticamente in tasca anche per il Maglie a 42 mentre dovranno ancora lottare tutte le altre, dal Racale (37) in giù. Oltre al Mola, sembra affondare anche il Gallipoli che, comunque, ha il terzultimo posto a quattro punti per provare a giocarsi quantomeno i playout.

I tabellini della 34esima giornata:

TARANTO-RACALE 2-1

RETI: 17′ pt rig. Loiodice (T), 22′ pt Incerti (T), 47′ pt Barbero (R)

TARANTO: Martinkus, Hadziosmanovic, Guastamacchia (11′ st Derosa), Rizzo, Sansò, Incerti (35′ pt Zampa), Di Paolantonio (24′ st Marino), Vukoja, Losavio (37′ st Aguilera), Russo (37′ st Trombino), Loiodice. All. Danucci.

RACALE: Colazo, Vitale, Pennetta, Galan, Corvaglia (1′ st Miggiano), De Vito, Pirretti, Perez, Ria Nzuzi (4′ st Massimi), Barbero, Carrino (42′ st Bah). All. Sportillo.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

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VIRTUS MOLA-TAURISANO 1-6

RETI: 35′ pt e 43′ pt S. Falciano (T), 19′ st e 40′ st Caruso (T), 23′ st D’Ettorre (T), 30′ st Mingiano (T), 33′ st De Bari (M)

VIRTUS MOLA: De Caro, Lofoco, Samb, Cavone, Dicesare (32′ st Starace), Magistà, Cacucci (32′ st Lillo), Casadibari (17′ st Demarzo), De Bari, Caricola (1′ st Dibari), Ardino. All. Cirillo.

TAURISANO: Negro, Solidoro, Lezzi, Lombardi (17′ st Ponzo), Cabrera, Fayoseh, D’Ettorre, Maiolo, Mingiano, Garcia (23′ st Ferraiuolo), Falciano (9′ st Caruso). All. Oliva (squal.).

ARBITRO: Antico di Brindisi.

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POLIMNIA-ACQUAVIVA 0-0

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Anaclerio (38′ st Buonamico), Rapio, Gernone, Divittorio, Zaccaria (33′ st Mercurio), Marasciulo, Niang (38′ st Dellino), Romano (19′ st Signorile), Ungredda (19′ st Tirera). All. Fumai.

ACQUAVIVA: Bozzi, Fortunato (44′ st Rucci), Carucci (13′ st Patruno), Ferrante, Patronelli, Taal, Guglielmi, Garcia (29′ st Lenoci), Goh, Girardi (13′ st Cosmo), Pucinelli, Ditoma. All. Solidoro.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

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GALATINA-S. MASSAFRA 0-0

GALATINA: Caroppo, Candido, Vigliotti, Macrì, Signore, Arnesano, Marzio (16′ st Valentini), Centonze (27′ st Miglietta), Tourè (25′ st Trofo), Lupo (10′ st Gemma), Karim. All. Marino.

S. MASSAFRA: Lotito, Martino, Campanella, D’Arcante, Chiochia, Secondo, Brigida (24′ st Morsivo), Sergio, Kordic (43′ st Caserta), Palmisano (41′ st D’Andria), Russo. All. Marasciulo.

ARBITRO: Rastellino di Seregno.

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A. TOMA MAGLIE-CANOSA 2-2

RETI: 20′ pt Serafino (M), 43′ st Di Piazza (C), 17′ st Castro (C), 52′ st Galvez (M)

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Ongania, Galvez, Guevara (36′ st Ousfar), Dell’Anna (23′ st De Luca), Martina (44′ st Vantaggiato), Diaz, Alfarano, Serafino (36′ st Bah), Oltremarini. All. Giuliatto.

CANOSA: Massari, De Gol, Cafagna, Castro (43′ st Gomez), Croce, Lamacchia, Di Piazza (38′ st Lanzone), Farinola, Manzo, Colella, Iagulli (31′ st Dibenedetto). All. De Candia.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

(US Toma Maglie, Salvatore Maruccio) – Ottimo punto in chiave salvezza per la Toma Maglie, che tra le mura amiche trova il pari nel settimo minuto di extra time. Giuliatto si presenta ai nastri di partenza riconfermando nove undicesimi della formazione schierata contro il Brilla Campi con Catelli in porta, Galvez e Ongania a difenderlo, Tecci e Guevara a difendere le fasce rispettivamente destra e sinistra. Linea mediana composta da Diaz playmaker, supportato da Dell’Anna e Martina. Il tridente offensivo ha Serafino come punta, con Oltremarini ed Alfarano sulle ali.

Il Canosa di Mister De Candia scende in campo con un 4-3-1-2 formato da Massari tra i pali, Farinola, Lamacchia, De Gol e Colella a difesa dell’area. Cafagna, Manzo e Iagulli dietro Castro nel ruolo di trequartista. Coppia d’attacco stellare con Croce e Di Piazza.

Le formazioni fanno il loro ingresso in campo sotto una pioggia torrenziale che il campo fatica a drenare. Si prova a giocare per circa dieci minuti, ma il pallone non rotola né rimbalza: per il Direttore di gara bisogna rientrare negli spogliatoi e attendere il miglioramento delle condizioni meteo. Rientra il Signor Gioia della sezione di Brindisi, accompagnato dai due capitani dopo circa mezz’ora, dando il nulla osta per il prosieguo dell’incontro. Il campo è pesante ed entrambe le formazioni faticano a impostare il gioco.

Dopo 6’ dalla ripresa delle ostilità il Maglie passa: Alfarano spinge sulla fascia sinistra, cross in mezzo per Serafino che non aggancia ma tocca quanto basta per indurre Farinola a deviare il pallone nella porta amica. La Toma continua a spingere e al 31’ Oltremarini si invola verso l’area ospite, trovando un’ottima risposta di Massari che nega il raddoppio ai giallorossi. Scosso dal pericolo, il Canosa ritorna a farsi vedere dalle parti di Catelli e sullo scadere della prima frazione trova il pari. Farinola mette in mezzo dall’out di sinistra, trovando al centro Di Piazza che con una splendida girata al volo trafigge l’estremo difensore giallorosso.

Nella ripresa gli ospiti entrano in campo con un piglio diverso, impensierendo la retroguardia magliese in più di un’occasione. Dopo 10’ Manzo calcia di pochissimo a lato, ma si era già alzata la bandierina dell’assistente. Nell’azione successiva è Croce a calciare a colpo sicuro, ma Catelli compie un miracolo mettendoci il piede. Gli ospiti mettono la freccia al 60’: Croce calcia dal limite, Catelli non trattiene e Castro si avventa sul tap-in vincente. Giuliatto mette mano alla formazione rimpinguando il reparto offensivo con Ousfar, Bah e Vantaggiato.

Il Maglie spinge sull’acceleratore e chiude progressivamente il Canosa nella sua metà campo, non trovando però il modo di passare. Al 73’ parapiglia in campo: Cafagna smanaccia colpendo Martina al volto, che resta a terra. Capannello di calciatori attorno a lui, con il Direttore di gara che sventola il rosso per Castellaneta, che rientra negli spogliatoi direttamente dalla panchina. Passano 7 minuti e dalla gradinata del Tamborino Frisari si infiamma la protesta: Tecci viene atterrato duramente in area canosina, ma per il fischietto brindisino si può proseguire. Quando ormai le speranze sembravano perdute per i giallorossi però, al minuto 97’, Galvez salta più in alto di tutti e insacca di testa un ottimo corner di Diaz, chiudendo la contesa con il risultato di 2-2.

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N. SPINAZZOLA-BRINDISI 0-2

RETI: 46′ st Bernaola, 51′ st Sanchez J.

N. SPINAZZOLA: Conte, Gabriele, Santoro, Stefanini, Losappio (49′ pt Leigh), Zinfollino, Zingaro, Silvestri, Ricchiuti (30′ st Repola), Bonanno, Ingredda (42′ st Di Palma). All. Di Domenico.

BRINDISI: Antonino, Barrera (19′ st Carpineti), Gori, Bernaola, Lanzolla, Caputo (42′ st Carrozzo), Sanchez K. (19′ st Burzio), Sanchez J., Lobosco, Benvenga, Ferrari. All. Ciullo.

ARBITRO: Mainini di Busto Arsizio.

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BITONTO-NOVOLI 1-1

RETI: 43′ st De Blasi (N), 49′ st Meliddo (B)

BITONTO: Cozzella, Catalano, Marchitelli (47′ st Massari), Milella, Cutrone, D’Alba, Demichele (9′ st Bozzi), Chacon (41′ st Meliddo), Fracchiolla (1′ st Cafarella), Palazzo, Napoli. All. Zinfollino.

NOVOLI: Suma, Valzano, Liccardi, Maccarrone (9′ st Quarta), Lobjanidze, De Blasi, Ferreira (28′ st Togora), Tarantino, Carrozzo (40′ st Milanese), Mancarella, Caporale (8′ pt Mellone). All. Luperto.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

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UC BISCEGLIE-GALLIPOLI 1-0

RETI: 37′ st Saani

UC BISCEGLIE: Lullo, Bufi (35′ st Saani), Bocchino, Panebianco, Radicchio (13′ st Loseto), D’Elia, Diomande, Zinetti (27′ st Caputo), Soldani (35′ st Abdurahmane), Bonicelli, Ramos (45′ st Capomaggio). All. Rumma.

GALLIPOLI: Silvestrini, Minnella, De Petris, Alonso, Abbate, San Miguel (13′ st Avantaggiato), Jabbie (9′ st Tabares), Beitia, Camacho (27′ st Carrozza), Diaz (36′ pt Paglialunga), Ginard (35′ st Prete). All. Barbosa Da Silva.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

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BRILLA CAMPI-BISCEGLIE 2-1

RETI: 4′ st Caravaglio (BC), 15′ st Sene (BI), 43′ st Marti (BC)

BRILLA CAMPI: Menendez, De Luca, Filippi Filippi, Milessi, Caravaglio, Layus, Calò, Flordelmundo (22′ st Olibardi), Mariano (45′ st Carrozzo), Marti, Dell’Atti (22′ st De Gaetani). All. Calabuig.

BISCEGLIE: Lonoce, Gonzalez, Ciurlo, Traore (8′ st Lavopa), Ioio (8′ st Di Fulvio), Cifarelli, Taccogna (39′ st Visani), Martino, Lopez, Dammacco (21′ st Citro), Maffei (8′ st Sene). All. Di Meo.

ARBITRO: Spiga di Carbonia.