LECCE – Coulibaly chiede concentrazione: “Non dobbiamo più perderla. Con il Milan è mancata quella”

E’ stato il centrocampista maliano Lassana Coulibaly il protagonista della conferenza stampa odierna in casa Lecce. Da due gare titolare in mezzo al campo, ha aperto descrivendo il momento della squadra.

“Sono state partite complicate, pur giocando bene ci è mancata la concentrazione. E’ successo sia contro il Parma che contro il Milan. Dobbiamo correggere questi errori perché squadre forti come il Milan, non li perdonano”. Poi ancora: “Parlo di concentrazione perché non è possibile prendere più gol in così pochi minuti. Contro il Milan c’era una punizione inesistente, ma poi ci è mancata la concentrazione e dobbiamo lavorare su questo come squadra”.

E pensa già all’Udinese: “Non ci sono partite facili. Non dobbiamo più perdere la concentrazione. Contro l’Udinese tutto è possibile ma dobbiamo restare uniti e concentrati fino alla fine”. “Con Ramadani c’è un buon rapporto – aggiunge -, lui è importante per tutta la squadra. Uno che non molla mai, non lascia niente ed è un piacere giocare con lui”.

Sul ruolo: “Centrocampo a due o a tre? Dipende da cosa chiede il mister, sono abituato a fare entrambe le cose, a volte dipende dall’avversario. L’importante è la squadra, il collettivo”. “Il mister mi chiede di solito di difendere bene, anche se giochiamo a due, e di attaccare e spingere la squadra davanti”, ha aggiunto.

“Io leader? Sì, anche se l’età conta poco nel calcio. Per me è un piacere dare il buon esempio in allenamento e in campo”.